Eine Volksschülerin aus dem Bezirk Völkermarkt fand Mittwochmorgen in Edling, nahe der Dorfkirche, eine tote Frau auf dem Weg zur Schule, erklärte der Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, Markus Kitz. Nachdem das Mädchen seine Eltern angerufen hatte, verständigte der Vater die Polizei. Die Leiche der 62-Jährigen lag in einem Waldbereich nahe des Wohnhauses, in dem sie mit ihrer Familie lebte. Die Frau wies Gesichtsverletzungen auf.

Obduktion angeordnet

Die Verletzungen dürften aber nicht die Todesursache gewesen sein. Der Amtsarzt konnte laut Kitz keine eindeutige Todesursache feststellen. Daher ordnete die Staatsanwaltschaft am Donnerstag die Obduktion des Leichnams an: "Wir gehen hier von einem bedenklichen Todesfall aus. Die Polizei konnte bei ihren Untersuchungen Fremdverschulden nicht zweifelsfrei ausschließen, weshalb eine Obduktion des Leichnams angeordnet wurde." Unklar war zunächst auch der Todeszeitpunkt, auch dieser soll bei der Obduktion geklärt werden. Das Landeskriminalamt ist mit Spurensicherung und Suchhunden im Einsatz und führt Befragungen in Edling durch. "Hausdurchsuchungen, wie in manchen Medien fälschlich berichtet wird, gibt es derzeit keine. Diese wurden bisher nicht angeordnet", sagt Kitz.