Falzen, Löten und Runden ist das täglich Brot eines Spenglers. Nicht umsonst lernen Lehrlinge während ihrer Berufsausbildung unterschiedlichste Arten von Blech zu verarbeiten. Auch wenn Maschinen beim Herstellungsprozess herangezogen werden, kommt es beim Zusammenbau auf viel handwerkliches Geschick an. Genau darin duellierten sich am 1. Februar Kärntens beste Nachwuchs-Spengler, beim alljährlichen Landeslehrlingswettbewerb, in der Fachberufsschule in Spittal an der Drau.