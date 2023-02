In der Zeit von 4. Februar ab 13 Uhr und 6. Februar um 9 Uhr brachen bisher unbekannte Täter durch Aufzwängen der Eingangstüre in einen Frisörsalon in Völkermarkt ein. Beim Einbruch wurden einige hundert Euro Bargeld sowie mehrere hochpreisige Pflegeprodukte gestohlen.

Weiters wurde, vermutlich im ähnlichen Zeitraum, versucht in ein Kleiderlager in Völkermarkt einzubrechen. Beim Einbruchsversuch entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.