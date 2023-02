Vergleicht man den Abschussplan und die tatsächliche Stückzahl an erlegten Tieren in den vergangenen zwei Abschussjahren, so kristallisiert sich der Jagdbezirk Völkermarkt als einer der besten in ganz Kärnten heraus, wie Bezirksjägermeister Franz Koschuttnigg resümiert: "Wir sind rückblickend sehr zufrieden mit der Bilanz der Jahre 2021/22. Man kann stolz sagen, dass wir angesichts der Erfüllung des Abschussplans zu einem der besten Jagdbezirke zählen."