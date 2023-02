Model und Schauspielerin Larissa Marolt ist am Mittwoch wieder in einer ZDF-Serie im Vorabendprogramm zu sehen. Nach Ärztin und Polizeianwärterin folgt jetzt eine Rolle als Influencerin.

Für Larissa Marolt, Schauspielerin und Model aus Kärnten, heißt es am Mittwoch "Herzlich willkommen im Hotel Mondial" auf ZDF. Die Serie blickt hinter die Kulissen eines Vier-Sterne-Hauses und stellt die Angestellten des fiktiven Hotels – darunter Hotelmanagerin Eva de Vries (Gesine Cukrowski) und Angestellte Lara Hildebrandt (Joy Ewulu) – in den Fokus der Geschichten.

Larissa Marolt übernimmt in der Folge "Privatsache" die Rolle der erfolgreichen Fitness-Influencerin Anni Sander. Ausgestrahlt wird die Episode am Mittwoch, 8. Februar, um 19.25 Uhr auf ZDF.

Das Hotel-Ambiente ist hierbei kein ungewohntes Terrain für die Schauspielerin, deren Vater Hotelier am Klopeiner See ist. Zu ihren letzten Rollen zählen die Ärztin Alicia Lindbergh in "Sturm der Liebe" und Polizeianwärterin Leonie Ruska in "Blutige Anfänger".

In weiteren Gastrollen sind unter anderen auch Steffen Groth, Jochen Horst, Simon Böer, Reiner Schöne, Daniela Ziegler, Leander Lichti und Bruce Darnell zu sehen.