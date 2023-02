Es ist eines der brutalsten Verbrechen in der jüngeren Kärntner Kriminalgeschichte: Im Jahr 2008 wurde die Italienerin Anna Todde im Stadtwald von Völkermarkt geschlagen, erwürgt, erschossen und angezündet. 13 Jahre später konnte mittels eines DNA-Treffers ihr letzter Liebhaber identifiziert werden. Der Marokkaner steht in Verdacht, die Frau getötet zu haben. Er sitzt jetzt in der Justizanstalt Klagenfurt.