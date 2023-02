Nach einer zweijährigen, der Corona-Pandemie geschuldeten Pause, fand am Sonntag in Stein im Jauntal in der Gemeinde St. Kanzian wieder das Striezelwerfen statt. Hunderte Menschen aus nah und fern hatten sich eingefunden, um eines – oder mehrere – jener 5000 Striezel zu erhaschen, die nach der Messe vom Balkon der angrenzenden Meierei in die Menge geworfen wurden. Den kleinen gesegneten Broten wird Wundertätiges nachgesagt. Sie sollen Haus, Hof und Bewohner vor Unheil und Krankheit bewahren.