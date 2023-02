Nach coronabedingter Pause war es am Samstag wieder so weit: Wintersportler und Sportbegeisterte wagten beim Waterslide Contest den Versuch, ein extra dafür errichtetes 20 Meter langes Wasserbecken auf der Petzen, trocken zu überqueren. Bis zu 80 Teilnehmer wetteiferten in verschiedenen Kategorien um den Sieg und um den Titel des Slide & Ride Champions in der jeweiligen Kategorie.