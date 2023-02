Im Völkermarkter Fasching gibt es wieder ein Faschingsprinzenpaar. Heuer führen Prinzessin Elisabeth I. und Prinz Samuel I. die Regentschaft in der fünften Jahreszeit, das gab der Wirtschaftsverein Zukunft Völkermarkt nun bekannt. Hinter Elisabeth I. verbirgt sich Elisabeth Kollitsch aus der gleichnamigen Unternehmerfamilie (Frächter) in Völkermarkt. Kollitsch ist 29 Jahre alt und studiert Landschaftsarchitektur an der Boku in Wien. Derzeit arbeitet sie für die ÖVP-Landespartei im Wahlkampf und ist selbst in der Kommunalpolitik tätig, sie ist ÖVP-Stadträtin in Völkermarkt.