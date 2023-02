Bange Minuten für einen Mitarbeiter des Raiffeisen-Lagerhauses in Eberndorf: Freitagmittag, gegen 12.30 Uhr, betraten zwei Unbekannte den Baumarkt und bedrohten den Mann. Die Täter waren mit Jeans und Kapuzenjacken bekleidet und trugen FFP2-Masken.

"Die Räuber sprachen gebrochenes Deutsch und hatten es nur auf Geldscheine abgesehen", erzählen Helene Kampusch und Markus Beiersdorf von den Schilderungen ihres Arbeitskollegen. Die beiden hatten von dem Raubüberfall nichts mitbekommen, sie befanden sich gerade auf Mittagspause. Zum Tatzeitpunkt sollen auch keine Kunden im Geschäft gewesen sein. Die beiden Unbekannten konnten schließlich mit mit Bargeld in unbekannter Höhe zu Fuß in Richtung Eberndorfer Ortszentrum flüchten. Dass ein vierstelliger Eurobetrag erbeutet wurde, konnte die Polizei am Abend nicht bestätigen.

Aus dieser Kassa konnte Bargeld erbeutet werden © Jegart

Großaufgebot der Polizei

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch das Einsatzkommando Cobra wurde alarmiert, der Polizeihubschrauber war in der Luft. Am Nachmittag wurde der betroffene Mitarbeiter laut einer Sprecherin des Landespolizeikommandos Kärnten einvernommen.

Die Täter sollen den Mann durch die Taschen ihrer Kapuzenjacken mit Waffen bedroht haben, so die Schilderungen der Arbeitskollegen am Nachmittag. Ob es sich dabei um echte Waffen gehandelt hat, ist vorerst noch unklar. Die Polizei konnte das bis dato noch nicht bestätigen. Die Ermittlungen laufen.