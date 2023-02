Wie eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Kärnten bestätigt, gab es Freitagmittag im Raum Eberndorf einen großen Polizeieinsatz. An diesem waren unter anderem auch das Einsatzkommando Cobra und der Polizeihubschrauber beteiligt. Laut ersten Informationen soll es dort in einem Baumarkt zu einem Raubüberfall gekommen sein. Die Täter konnten anschließend flüchten. "Derzeit läuft die Einvernahme des Opfers", so die Sprecherin. Wie viele Täter es waren und ob sie bewaffnet waren, ist derzeit noch offen.

Verletzt wurde nach ersten Meldungen niemand. Eine Fahndung verlief bisher negativ.

Weitere Informationen folgen.