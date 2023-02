Vergangenen Sonntag, am 29. Jänner, fanden im USI auf der Schmelz in Wien die 34. Österreichischen Indoor-Meisterschaften im Rudern statt. Es ist ein Bewerb, bei dem die Rudersportlerinnen und -sportler auf Ruderergometern beziehungsweise unter standardisierten Bedingungen gegeneinander antreten. Dadurch werden die Ergebnisse besser vergleichbar. Die VST Rudersektion nahm mit sechs Ruderathletinnen und -athleten an diesem Wettbewerb teil.