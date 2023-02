Erstmals organisieren heuer die Faschingsgilde Völkermarkt, der Wirtschaftsverein Zukunft Völkermarkt und die Stadtgemeinde den großen Umzug am Faschingsdienstag, dem 21. Februar, um 13.30 Uhr, am Völkermarkter Hauptplatz. Bis dato war der Umzug eine Veranstaltung der Jungen Wirtschaft Völkermarkt, die die Organisation nun abgegeben hat. Der Umzug wird vom Faschingsprinzenpaar Elisabeth I. (Elisabeth Kollitsch) und Samuel I. (Samuel Jarnig) angeführt. Es gibt auch eine Wagenprämierung, dem Sieger winken 400 Euro in Form von Gutscheinen für die Völkermarkter Kulinarikwirte. Die Jury besteht aus Bezirksobfrau Irmgard Dreier vom Kärntner Bildungswerk, Direktorin Elvira Steindorfer vom Alpen-Adria-Gymnasium und Direktor Hermann Enzi von der Mittelschule Völkermarkt. Wer beim Faschingsumzug dabei sein möchte, kann sich beim Wirtschaftsverein unter 0664/45 37 330 oder unter office@wirtschaftsverein-vk.at anmelden.