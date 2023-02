Zwei weitere Faschingsumzüge, die vor allem für Kinder interessant sind, haben sich jetzt zu den großen Faschingsumzügen im Bezirk Völkermarkt gesellt.

Zum einen veranstaltet der Elternverein der Volksschule Klein St. Veit am Samstag, dem 18. Februar, wieder einen Faschingsumzug durch den Ort. Treffpunkt ist um 13.13 Uhr vor der Volksschule, der Umzug startet dann um 14.14 Uhr. Anschließend gibt es für alle Teilnehmer ein gemütliches Beisammensein im ehemaligen GH Lessiak, wo es für die Kinder ein Schätzspiel und eine Faschingstombola gibt. Wer noch am Umzug teilnehmen will, kann einfach vorbeikommen, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Am Sonntag, 19. Februar, veranstaltet die ÖVP Bleiburg den großen Kinderfasching mit Faschingsumzug. Gestartet wird um 14 Uhr mit dem traditionellen Narrenzug. Vom Bahnhof Bleiburg, angeführt von der Jauntaler Trachtenkapelle, geht es durch die Innenstadt zum Grenzlandheim. Dort dürfen sich die Narren auf ein Kinderprogramm, Gratiskrapfen und -limo freuen. Die Tanzschule Kunauer tanzt mit den großen und kleinen Narren. Bei der Verlosung gewinnt jedes Kind einen Preis. DJ Martin sorgt für schwungvolle Musikeinlagen. Der Eintritt ist frei und für alle Gäste gibt es Gratiskrapfen und -limo.

Große Narrenzüge

Erstmals organisieren heuer die Faschingsgilde Völkermarkt, der Wirtschaftsverein Zukunft Völkermarkt und die Stadtgemeinde den großen Umzug am Faschingsdienstag, dem 21. Februar, um 13.30 Uhr am Völkermarkter Hauptplatz. Bis dato war der Umzug eine Veranstaltung der Jungen Wirtschaft Völkermarkt, die die Organisation nun abgegeben hat. Der Umzug wird vom Faschingsprinzenpaar Elisabeth I. (Elisabeth Kollitsch) und Samuel I. (Samuel Jarnig) angeführt. Es gibt auch eine Wagenprämierung, dem Sieger winken 400 Euro in Form von Gutscheinen für die Völkermarkter Kulinarikwirte. Die Jury besteht aus Bezirksobfrau Irmgard Dreier vom Kärntner Bildungswerk, Direktorin Elvira Steindorfer vom Alpen-Adria-Gymnasium und Direktor Hermann Enzi von der Mittelschule Völkermarkt. Wer beim Faschingsumzug dabei sein möchte, kann sich beim Wirtschaftsverein unter 0664/45 37 330 oder unter office@wirtschaftsverein-vk.at anmelden.

Umzug in Eberndorf

Ebenfalls am Faschingsdienstag, mit Beginn um 13.13 Uhr, gibt es in Eberndorf einen Faschingsumzug. Dieser wird von der Marktgemeinschaft Eberndorf organisiert. Die Route führt vom Rutar-Markt über die Eberndorfer Straße bis hinauf zum Kirchplatz. Moderator Peter Grilliz wird die Teilnehmer vorstellen und es gibt auch eine Maskenprämierung mit einer Jury unter dem Vorsitz von Bürgermeister Wolfgang Stefitz (SPÖ). "Wir verstehen unseren Umzug als Angebot für die gesamte Region südlich der Drau und hoffen wieder auf zahlreiche Beteiligung aus den Nachbargemeinden", sagt der Obmann der Marktgemeinschaft, Martin Jegart. Anmelden für den Umzug kann man sich direkt bei ihm unter der Nummer 0664/435 36 35 oder per E-Mail an martin.jegart@aon.at oder bei Klaudia Faak unter 0664/393 50 23 oder klaudia.faak.stifterl@gmail.com.

Keine Anmeldung in Griffen nötig

Keine Anmeldung ist beim dritten Umzug am Faschingsdienstag notwendig, der in Griffen über die Bühne geht. "Treffpunkt ist wie immer um 13 Uhr beim ehemaligen Bauhof. Jeder ist willkommen, eine Anmeldung ist nicht notwendig", sagt Christian Kostenko, Obmann der Griffner Faschingsorganisationsrunde (G.F.O.R.). Nach dem Umzug wird in den Griffner Gastronomiebetrieben der Faschingsausklang gefeiert.

Haimburg feiert am Sonntag

Bereits am Faschingssonntag, dem 19. Februar, feiert der Faschingsumzug in Haimburg sein Revival. Treffpunkt der Teilnehmer ist um 13.13 Uhr bei der Volksschule, die Route führt von dort bis zum Feuerwehrhaus, wo es dann auch eine Verpflegung gibt. Anmelden kann man sich beim Obmann der Dorfgemeinschaft Haimburg, Alois More, telefonisch unter 0676/92 99 785.

Kein Anspruch auf Vollständigkeit!