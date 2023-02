"Ich bin vor acht Jahren mit meiner Familie ohne Deutschkenntnisse nach Österreich gekommen", erzählt Elena Miličević. Seitdem hat sich einiges im Leben der ursprünglichen Kroatin getan: Nach Jobs als Reinigungskraft und Küchenhelferin führte sie ein Jahr lang ihren eigenen Laden "Kroatische Delikatessen by Nelli" in Bad Eisenkappel/Železna Kapla-Bela. Ihre Familie sei in der Gemeinde von Anfang an herzlichst willkommen geheißen worden. "Wir kennen alle. Es ist hier wie in einer großen Familie", blickt Miličević zurück. 2019 bekam sie dann die Chance, als Pächterin das Tenniscafé zu übernehmen.

Meeresfrüchte und Backhendl

Jetzt übernimmt die Mutter dreier Kinder zusätzlich auch das Buffet im Erlebnisfreibad mit einem 100 Quadratmeter großen Gastraum sowie einer 50 Quadratmeter großen Terrasse. Das Tenniscafé wird von ihr weiterhin betrieben. "Beides ist sehr gut miteinander vereinbar", stellt die 44-Jährige fest, die selbst kocht und kellnert. Im Freibad werde ein Mix aus heimischen und mediterranen Speisen aufgetischt. Auf der Speisekarte werden etwa Meeresfrüchte wie Muscheln oder Calamari, aber auch Backhendl und Schweinsbraten stehen. Am 1. Mai werde das Buffet beim Erlebnisbad eröffnet und montags bis sonntags von 9 bis 19 Uhr geöffnet sein. "Bis dahin suche ich an beiden Standorten noch Personal", sagt Miličević.