Der Tod von Alex Samyi im Jänner 2022 traf seine Familie und Künstlerkolleginnen und -kollegen schwer. Der geborene Wiener war Gründer und Kurator des Museums am Bach, das in der alten Egger-Mühle im Lippitzbachgraben beheimatet ist. Ab dem Jahr 2014 machte das Museum mit seinen außergewöhnlichen Ausstellungen von sich Reden und war vor allem in der einschlägigen Kunstszene bald mehr als ein Geheimtipp.