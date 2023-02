Die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela will sich stärker als attraktive Wohngemeinde positionieren. Aus diesem Grund fungiert die Kommune beim Landesprojekt "Quartier und wir" als Pilotgemeinde. Im Rahmen dieses Förderprogramms werde in Kooperation mit der Abteilung 11 und der Abteilung 3 des Landes sowie einem Beraterteam aus Architekten ein Konzept erstellt. Wohnbauten der Gemeinde sollen beleuchtet werden. Im Zentrum stehe die Frage der Verbesserung der Wohnqualität in den Objekten sowie die Weiterentwicklung des gesamten Ortes. Auch die Bevölkerung soll in den Prozess miteingebunden werden.