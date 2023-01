Am Samstagvormittag unternahmen ein 40-jähriger Mann und seine 29-jährige Begleiterin, beide aus dem Bezirk Völkermarkt, eine Schneeschuhtour vom Luschasattel zur Feistritzer Spitze in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach.

Nachdem die Tourengeher bei schlechter Sicht den Gipfel erreicht hatten, verloren sie beim Abstieg wegen des immer stärker werdenden Nebels die Orientierung und gerieten in steiles und unwegsames Gelände. Sie setzten einen Notruf ab. Da ein Suchflug mit dem Polizeihubschrauber negativ verlief, wurden Einsatzkräfte in den Suchbereich geflogen. "Diese konnte die verirrten Schneeschuhwanderer gegen 16 Uhr unverletzt, jedoch erschöpft und unterkühlt auffinden", teilte die Polizei mit. Die Tourengeher wurden zu einem Zwischenlandeplatz begleitet und in weiterer Folge vom Polizeihubschrauber zum Ausgangspunkt gebracht.

© Bergrettung Bad Eisenkappel

Im Einsatz standen acht Einsatzkräfte der Bergrettung Bad Eisenkappel, drei Mitglieder der Alpinpolizei und der Polizeihubschrauber.