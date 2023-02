Vor mehr als elf Jahren wurde die Idee für die Kärntner Badehäuser vom Architekten-Ehepaar Andrea und Herwig Ronacher und vom Villacher Tourismusberatungsunternehmen Kohl & Partner entwickelt. Die Badehäuser, die eine moderne Interpretation der Jahrhundertwende-Vorbilder sind, sollen mit Saunen und warmem Wasser eine Wellnesslandschaft direkt am See bieten, die mit Vier-Sterne-Hotels mithalten kann. Das Ziel ist, dass Einheimische die Einrichtung leistbar ohne Übernachtung nutzen können und Gäste, die in Appartements oder bei Privatvermietern nächtigen, auf Wellness nicht verzichten müssen. Zehn Badehäuser sollen insgesamt in Kärnten entstehen, die nicht nur mit Mitteln der öffentlichen Hand gefördert werden, sondern auch gemeinsam als Marke beworben werden sollen. Derzeit werden wie berichtet neue am Ossiacher See, Faaker See und Wörthersee diskutiert.