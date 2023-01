Am 3. Jänner wurde ein 35-Jähriger im Bereich Völkermarkt ausgeforscht, der mit CO₂-Waffen Schießübungen durchführte. Zudem hatte er einen Pkw unbefugt in Betrieb genommen.

Die Polizei vermutete, dass der 35-Jährige noch mehr zu verheimlichen hat. Am Mittwoch wurde daher eine gerichtlich bewilligte Hausdurchsuchung in der Wohnung eines 21-jährigen Mannes in Völkermarkt durchgeführt. Dort hatte der 35-jährige Unterschlupf gefunden.

Im Zuge dieser Hausdurchsuchung wurden Suchtgiftutensilien, jeweils mehrere Gramm Magic Mushrooms, Kokain und Heroin sowie einige Stück Ecstasy und Benzos sichergestellt. Außerdem wurden mehrere Waffen, Messer, Softguns und Paintballmarker in verschiedenen Ausführungen sichergestellt.

In Haft

Nach einer kriminaltechnischen Untersuchung stellte sich heraus, dass mehrere der sichergestellten Gegenstände als Waffen im Sinne des Waffengesetzes einzustufen sind. Da gegen beide Männer ein aufrechtes behördliches Waffenverbot besteht, werden sie bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht. Zum einen wegen der Drogen, zum anderen wegen der Waffen.

Der 35-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Der 21-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen seitens der Suchtmittelerhebungsgruppe Völkermarkt laufen.