Für das Restaurant "Rustica" in den Räumlichkeiten des ehemaligen Gasthauses Harrich in Globasnitz/Globasnica wird nach wie vor ein Pächter gesucht. Das jetzige Betreiber- und Besitzerehepaar betrieb dieses noch bis August 2022. "Das Ehepaar hat sich für einen Umzug nach Tirol entschieden", sagt die zuständige Immobilienmaklerin Martina Karner. Beide würden in Kitzbühel in der Gastronomie in einem Angestelltenverhältnis tätig sein.