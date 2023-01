Der Dauerschnee führte im Bezirk Völkermarkt zu enormen Problemen. Auch der Vogelpark Turnersee mit mehr als 320 Arten aus aller Welt war davon stark betroffen.

Der 165 Quadratmeter große und fünf Meter hohe Käfig, in dem drei Riesenseeadler untergebracht waren, brach unter der Schneelast zusammen. "Wir dachten, es ist für die Ewigkeit gebaut", sagt Emanuel Zupanc. Seither wird ein Schneeadler vermisst, ein weiterer sei entflogen und der dritte wurde verendet aufgefunden. Die scheuen Tiere gehören mit einer Flügelspannweite von 2,80 Metern zu den größten Adlern der Welt und stehen zudem auf der Roten Liste der gefährdeten Tiere. Bei einer Sichtung sollten diese in Ruhe gelassen werden. "Bitte kontaktiert uns so schnell wie möglich unter der Telefonnummer 0676-5310 686", lautet der Appell des Inhabers des Vogelparks, der sich für den Erhalt dieser Art einsetzt.

Feuerwehren standen im Einsatz

Weitere acht Käfige wurden schwer beschädigt. Um den Vogelpark von der Schneelast zu befreien, wurden am 24. Jänner auch die Einsatzkräfte verständigt. "Zwölf Feuerwehren mit 96 Mann standen bei uns stundenlang im Einsatz und haben bis in die Abendstunden geschaufelt. Wir sind ihnen sehr dankbar für ihre Hilfe. Ohne sie wäre der Schaden noch viel größer", berichtet Zupanc. Die Schadenssumme könne derzeit noch nicht beziffert werden.