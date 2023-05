Das Uhren- und Schmuckgeschäft der Familie Winkler zählt zu den ältesten Geschäften am Völkermarkter Hauptplatz. 1896 wurde es von Ludwig Greiner am Hauptplatz 28 eröffnet und wurde dort bis heute betrieben. Nun zieht das Traditionsunternehmen nach mehr als 120 Jahren um, und zwar 130 Meter weiter – nämlich auf den Hauptplatz 2. Laut Daniel Winkler, der das Geschäft inzwischen in fünfter Generation führt, wird dort ein "neues modernes Uhren- und Schmuckgeschäft samt eigener Fertigung und Service" entstehen. "Mit dem Umzug verdreifachen wir unsere Geschäftsfläche auf 65 Quadratmeter", berichtet der 47-jährige Geschäftsführer. Am 4. Mai um 11.55 Uhr wird das Geschäft am neuen Standort eröffnet, vom 4. bis 6. Mai gibt's 15 Prozent auf die lagernde Ware.

Bis ins Jahr 2018 war am Hauptplatz 2 die Drogerie "Bipa" untergebracht. 2022 entschloss sich die Stadtgemeinde Völkermarkt, sich im Erdgeschoss mit der Bauabteilung einzumieten – und wird nun Nachbar von Uhren Winkler.