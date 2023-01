Ramin Sina (36) hatte schon immer eine Vorliebe für Naturwissenschaften. "Mein Vater ist auch Arzt, was sicher zu meiner Berufswahl beigetragen hat", sagt der 36-jährige Allgemeinmediziner aus Wien. Nach dem Medizinstudium in seiner Heimat absolvierte Sina seine Turnusausbildung am Klagenfurter Klinikum. Seit 2015 lebt er in der Landeshauptstadt, seit vier Jahren am Radsberg. "Die Liebe zum Sport hat mich nach Kärnten verschlagen", sagt Sina, der, bevor er eine eigene Familie hatte, gerne Rennrad fuhr. "Seither etwas weniger", verrät der Vater einer 14 Monate alten Tochter.