14:30 Uhr:

Nächstes Update: Nachdem zuerst nur die Schulen südlich der Drau morgen, Dienstag, 24. Jänner, geschlossen bleiben sollten, hat sich diese Maßnahme nun auf den gesamten Bezirk ausgeweitet. "Es ist bereits jetzt so, dass es in Bleiburg keinen Bahnverkehr mehr gibt und Busse teilweise große Umwege fahren müssen", erklärt Bezirkshauptmann Gert-André Klösch den Hintergrund. Zudem könne auch das niederrangige Straßennetz nicht mehr ausreichend vom Schnee befreit werden. Da sich das Wetter bis morgen nicht bessern soll und sogar in Regen übergehen soll, was zu vermehrtem Schneebruch führen kann, bleiben nun die Schulen am Dienstag, dem 24. Jänner, im gesamten Bezirk Völkermarkt geschlossen.

12:10 Uhr:

Ab 12 Uhr tagte am heutigen Montag, 23. Jänner, der Bezirkskrisenstab in Völkermarkt. Da die Wetterlage laut Bezirkshauptmann Gert-André Klösch weiterhin "ungünstig" ist und es am Nachmittag vor allem südlich der Drau noch zu 30 Zentimetern Neuschnee kommen kann, werden folgende Maßnahmen veranlasst:

Alle Kindergärten und Schulen südlich der Drau im Bezirk Völkermarkt bleiben morgen, Dienstag, 24. Jänner, geschlossen! "Unbedingt notwendige Betreuung wird es geben", ergänzt der Bezirkshauptmann. Diese Vorgehensweise sei mit der Bildungsdirektion koordiniert.



Bei medizinischen oder anderen Notfällen sind weiterhin die jeweiligen Notrufnummern zu wählen, alle Einsatzkräfte sind einsatzbereit. "Es ist jedoch so, dass die Feuerwehren ausschließlich die Dächer von öffentlichen Gebäuden abschaufeln können, bei Privathäusern ist dies nicht möglich", betont Klösch.



Der Bezirkshauptmann appelliert, dass am heutigen Montag nur wirklich notwendige Autofahrten unternommen werden: "Es ist nicht so, dass man das Haus nicht verlassen soll, aber Autofahrten sollte man unterlassen."

Klösch gibt außerdem bekannt, dass das Militärkommando Kärnten "vorinformiert" wurde. "Es gibt massiven Schneedruck von Süden her und es besteht die Möglichkeit, dass dieser in Regen übergeht. Wenn dieser Fall eintritt und Regen auf die schon unter Schneelast stehenden Bäume fällt, ist mit vermehrtem Schneebruch zu rechnen", erklärt der Bezirkshauptmann.

11:35 Uhr:

Bereits seit den frühen Morgenstunden gibt es in vielen Teilen des Bezirks Völkermarkt fast kein Weiterkommen mehr. Die Polizei appelliert, dass vor allem die Völkermarkterinnen und Völkermarkter am heutigen Montag nur, wenn es unbedingt notwendig ist, mit dem Auto fahren sollen.

Krisenstab tagt

Wegen des Dauerschneefalls fährt die Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt den Krisenstab hoch. Ab 12 Uhr besprechen sich Vertreter der Einsatzorganisationen und der Kelag im Rüsthaus der Feuerwehr Völkermarkt.

"Wir treffen uns zu einer Vorbesprechung. Besonders in den Gemeinden Eisenkappel-Vellach und Bleiburg werden Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen sein", erklärt Bezirkshauptmann Gert-André Klösch. Nach der Sitzung werde die Bevölkerung über die weitere Vorgehensweise informiert. Aktuell kämpfe die Kelag gerade im Raum St. Kanzian mit vielen Stromausfällen.