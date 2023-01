Martin Tschernko aus Loibach bei Bleiburg/Pliberk und Adrian Kehr aus Hessen in Deutschland wollten es noch einmal wissen und einen Weltrekord im Harmonikaspielen aufstellen. Ihr erster Versuch scheiterte, da Youtube das Video löschte. Am 21. Jänner "hauten" die beiden im Bürgerhaus Ebersburg in Hessen vor Livepublikum wieder in die Tasten. Ihr Ziel? 24 Stunden lang auf der Steirischen musizieren.