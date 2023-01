Am Nordturm der Burgruine am Griffner Schlossberg befindet sich seit Kurzem eine 360-Grad-Panoramakamera. Diese liefert bei Tag und Nacht Bilder von Griffen und der Umgebung. Das Programm dahinter bietet neben aktuellen Wetterdaten einen Überblick über die"Hotspots" der Gemeinde und wird in den nächsten Tagen und Wochen um Infos und Links zu Firmen, touristischem Angebot, Infrastruktureinrichtungen wie Feuerwehr, Umwelt, Gastro, Kirchen, Wander- und Radwege, Kultur und vieles mehr, erweitert. Auch der Link zur Homepage der Dauerausstellung Peter Handke in Stift Griffen, zur Tropfsteinhöhle Griffen oder zum Kulturdreieck Südkärnten ist unter den "Hotspots" zu finden.