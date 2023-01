Nachdem Hans Werner Kieninger mit 1. Jänner nach fast 40 Jahren in den Ruhestand ging, konnte jetzt eine Nachfolge gefunden werden. Ramin Florian Sina aus Radsberg übernimmt die Kassenarztstelle für Allgemeinmedizin, wie die Stadtgemeinde Bleiburg/Pliberk heute bekannt gab. Die neue Arztpraxis wird in den ehemaligen Post-Räumlichkeiten im Stadtamt am Hauptplatz errichtet und soll ehestmöglich eröffnet werden.

Erst vor wenigen Monaten machte die Stadtgemeinde von ihrem Vorkaufsrecht gebrauch und erwarb die früheren Post-Räumlichkeiten im Ausmaß von 200 Quadratmetern um 186.000 Euro.