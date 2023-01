Auf der Klagenfurter Straße in Völkermarkt kam es stadteinwärts am Donnerstag um 7.28 Uhr zu einem schweren Unfall. Ein Einheimsicher (56), der mit einem 14-jährigen Beifahrer unterwegs war, wollte mit seinem Auto Linksabbiegen und musste wegen entgegenkommender Fahrzeuge stehen bleiben. Ein nachkommender Kroate (22) übersah mit seinem Lkw den stehenden Wagen und krachte in dessen Heck.

Der Zusammenstoß war so heftig, dass das Auto über die Gegenfahrbahn auf den Gehsteig geschleudert wurde. Sowohl der Lenker als auch sein Beifahrer erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grads und wurden von der Rettungs in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert.