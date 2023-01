Nach einer kurzen Winterpause hat der Bioladen am Völkermarkter Hauptplatz seit dieser Woche wieder geöffnet. "Auf vielfachen Wunsch unserer Kundinnen und Kunden haben wir unsere Öffnungszeiten adaptiert", berichtet Melanie Radeschnig, die seit Oktober 2022 für den Verkauf zuständig ist. Der Bioladen öffnet somit ab sofort bereits eine Stunde früher und passt sich damit an die Zeiten des Mittwochsmarkts und des Frischemarkts am Freitag an.