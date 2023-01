Über mehr als einen halben Meter Neuschnee jubelte die Petzen Bergbahnen GmbH am Montag, 16. Jänner, auf ihrer Facebook-Seite. "Unser Team sorgt seit den Nachtstunden für beste Powder-Bedingungen", hieß es in dem Video-Posting des Unterkärntner Skigebietes. Ob dadurch auch die bislang wegen des Ausbleibens an Naturschnee gesperrte Talabfahrt in Betrieb genommen werden kann?