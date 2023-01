Der junge Gablerner Julian Waibel tritt am 16. Jänner seine Funktion als neuer Geschäftsführer des Wirtschaftsvereins Zukunft Völkermarkt an. Der 22-Jährige folgt in dieser Position Nicole Malle nach, die im Vorjahr vom Wirtschaftsverein zur neuen Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten/Lavanttal nach St. Kanzian wechselte.