In Kärnten verabschiedeten sich im Vorjahr 5306 Frauen und Männer von der katholischen Kirche, um knapp 1000 Personen oder 22 Prozent mehr als im Jahr davor. Mit Stichtag 1. Jänner 2023 sind in Kärnten 338.139 Personen römisch-katholisch. Das sind 59,90 Prozent der Gesamtbevölkerung. Der Wert sank also erstmals unter die 60-Prozent-Schwelle.