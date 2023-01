Der Faschingsbrunch und das Faschingsdinner der "Narrischen Trixnertaler" mussten abgesagt werden. "Wichtige Akteure sind abgesprungen, so können wir leider kein Programm auf die Beine stellen", bedauert Faschingskanzler Johannes Pfeifenberger. Geplant waren zwei Termine am 12. und am 18. Februar im Gasthof Rabl in Mittertrixen, wo auch sonst die Faschingssitzungen über die Bühne gingen. Nun wollen sich die "Narrischen Trixnertaler" auf den Aufbau von Jugend für die nächsten Jahre konzentrieren.