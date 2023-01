Seit 2016 gibt es den Kost-Nix-Laden in Gallizien in der bis dahin leergestandenen Volksschule in Möchling. Nachhaltigkeit wurde seit Anbeginn großgeschrieben - und das alles ohne Geld. "Die Menschen geben ihren gesamten Hausrat ab - ob Möbel, Klamotten oder Kinderspielsachen", berichtet Maria Lafrenz, die eine leitende Position im Geschäft innehat. Derzeit helfen sieben Freiwillige mit, damit das Geschäft läuft.

Laden zog ins Obergeschoß

Im Jahr 2022 wurde der Tauschhandel für rund fünf Monate eingestellt. Der Grund: der Einzug der Kindertagesstätte "Obirzwerge" für ein - bis dreijährige Kinder. Kostenpunkt für den Umbau: 370.000 Euro. Seit Oktober ist der Kost-Nix-Laden nun im Obergeschoß des Gebäudes untergebracht.

Dann kam die Weihnachtspause und der Laden schloss am 24. Dezember wieder. Am 14. Jänner geht es wieder los. Lafrenz: "Dann haben wir jeden zweiten Samstag - in jeder geraden Kalenderwoche - von 9 Uhr bis 12 Uhr geöffnet."