Mit ihrem in der Vorwoche neu eröffneten Café "Zeitlos im Dom" im Kulturni dom Pliberk füllen die Betreiber in den Räumlichkeiten des ehemaligen Restaurants "Dom pri Janezu" eine Nische in der Bleiburger Gastroszene. "Bei uns stehen rund 30 Frühstücks- und Brunchvariationen auf der Speisekarte. Das gab es in der Gegend bis jetzt nicht", sagt Gastronom Franky Wastl, der das von Mittwoch bis Sonntag von 8 bis 22 Uhr geöffnete Restaurant gemeinsam mit dem befreundeten Ehepaar Ina und Markus Komböck sowie Niko Kerbitz betreibt.

Preislich bewegen sich die bis 16 Uhr erhältlichen Speisen mit regionalen Zutaten von 5,90 bis 9,80 Euro pro Person. "Es gibt sie auch vegan", berichtet Ina Komböck, die auch auf glutenfreies Gebäck verweist. Auch unter den selbstgemachten Mehlspeisen, Torten und Kuchen gibt es welche für Menschen mit Glutenunverträglichkeit. "Kaffees sind auch mit Mandel-, Hafer- oder Sojamilch erhältlich", streicht Wastl hervor. Abgerundet wird das Angebot von heißen Trinkschokoladen von Zotter und Biotees.

Auch Caterings möglich

Für Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder Totenmahlen im Foyer oder im Saal des Kulturni dom besteht außerdem die Möglichkeit, ein Catering zu bestellen.

Wie sich die neuen Betreiber kennenlernten? Wastl eröffnete im Vorjahr mit Kerbitz und einem der Söhne der Komböcks – Tobias – das "Rumpelstilzchen" am Klopeiner See noch einmal. Mit seiner Frau Monika führt Wastl auch seit über zehn Jahren das "City Café" in St. Michael ob Bleiburg.