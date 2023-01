"Ich werde mich langsam zurückziehen und meine Freizeit genießen", sagt Hubert Jesse. Der 66-jährige Unternehmer führte über 30 Jahre lang das alteingesessene Drei-Sterne-Betrieb Rad- und Familienhotel "Ariell" im Birkenweg 7/9 in Seelach. Bereits am 1. Jänner 2023 wurde dies geschlossen. "Nach einer reiflichen Überlegung habe ich mich dazu entschlossen. Man muss aufhören, wenn es gut läuft und man mit Begeisterung dabei war", sagt Jesse, der nach wie vor die "enjoy"- Appartments, Cocktailbar und E-Bikes-Shops in St. Kanzian betreibt.