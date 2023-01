Jetzt kommt der Fasching im Bezirk Völkermarkt doch noch in die Gänge. Während zum Faschingswecken am 11. November erst zwei Vereine, nämlich die Faschingsgilde Völkermarkt und die "Coppla Norrn" in Bad Eisenkappel/Železna Kapla, ihre Termine inklusive Start des Kartenvorverkaufs fixiert hatten und der slowenische Kulturverein Zarja aus Bad Eisenkappel bekannt gab, dass es am Faschingssonntag wieder ein Programm geben wird, haben mittlerweile weitere Gilden nachgezogen.