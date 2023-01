Am 8. Jänner, so war es bereits offiziell, hätte die Eishalle in Wolfsberg zusperren sollen. Nach einer Förder-Zusage seitens des Landes Kärnten kann diese aber noch geöffnet bleiben. Seit Anfang November ist die Völkermarkter Eishalle in Betrieb. "Für Mannschaften hat die Eishalle bereits seit Oktober geöffnet", sagt Josef Kerth, Leiter der Sektion Eishockey.