In Loibach in der Gemeinde Bleiburg/Pliberk wird ab April eine neue Pächterin beziehungsweise ein neuer Pächter für das Café Bernarda am Kirchenweg 2 gesucht. Die derzeitige Betreiberin Bernarda Maurel, die das zentral gelegene Lokal seit knapp zehn Jahren führt, geht in Pension.