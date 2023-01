So warm wie in den vergangenen Tagen hatten es die Sternsinger wohl noch nie. Bei eindeutigen Plusgraden absolvierten sie ihre Hausbesuche, so auch Julia und Fabian Krall-Jantschko und Marie-Sophie und Annalena Blaßnegger. Sie bildeten am 3. Jänner eine Sternsingergruppe der Pfarre St. Peter am Wallersberg. Die Kleine Zeitung begleitete sie ein Stück ihres Wegs, der um 8 Uhr im Pfarrhof begann, wo sich die vier Jugendlichen mit ihrer Begleiterin, der Pfarrgemeinderätin Elisabeth Bierbaumer trafen und sich in die Heiligen Drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar und den Sternträger verwandelten.