Nach einer Grippe verstarb Unternehmer Markus Sadjak aus Ruttach in der Stadtgemeinde Bleiburg/Pliberk am 31. Dezember im Alter von 56 Jahren. Der Geschäftsführer des Unternehmens "Gloria GmbH - Das besondere Schlafgefühl" neben der A2 Autobahnausfahrt in Griffen galt als fleißig, fürsorglich und hilfsbereit.