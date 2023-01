"Ferien für die Mitarbeiter – Gallizien – am Rande des Naturschutzgebietes – Nähe Gösselsdorfer See – 17 Wohneinheiten zu verkaufen." Mit diesem Wortlaut wird das ehemalige Anwesen der Fiat-Lux-Sekte derzeit von der K3 Immobilien mit Sitz in Salzburg zum Verkauf angeboten. Der Preis: 1,49 Millionen Euro.