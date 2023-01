Beim großen Wiedersehen der ATV-Sendung "Bauer sucht Frau" trifft Anja Orasche (25) aus Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela wieder auf ihren steirischen Forstwirten Martin. Sympathisch fanden sich die beiden zwar, doch so richtig gefunkt habe es nicht, weshalb die junge Bürokauffrau und EL-Gemeinderätin den Hof relativ bald verlassen musste.

Das Wiedersehen mit ihrem Bauern verlief "normal." "Wir sind ja im Guten auseinandergegangen", sagt Orasche, die durch die Sendung zwar nicht ihren Traummann, dafür aber viele neue Freunde gefunden hat. "Ich bin mit einigen noch in Kontakt", verrät die 25-Jährige, die noch ihren Mr. Right sucht. Im Fernsehen werde sie diesen nicht noch einmal versuchen zu finden. "Es war eine coole Erfahrung, aber einmal reicht." Jenen, die sich überlegen an einer Kuppelshow teilzunehmen, rät sie es zu machen. "Bei so manchen hat es ja geklappt", sagt Orasche. Ein Drehbuch habe es nicht gegeben. "Wir konnten frei reden."

Ausgestrahlt wird die erste Eventfolge am 4. Jänner um 20.15 Uhr auf ATV.