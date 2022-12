Direkt an der Autobahnabfahrt Griffen, am ehemaligen Weichberger-Gelände, hat die "Griffen Energie GmbH" um Geschäftsführer Peter Gadner heuer zwei E-Ladestationen errichtet. "Seit Kurzem sind diese in Betrieb, Provider ist ÖAMTC ePower", erklärt Gadner. Maximal vier E-Autos aller Marken können gleichzeitig an einer 150kW-Ladestation mit zwei Ladekabeln und einer 300 kW-Ladestation mit ebenfalls zwei Ladekabeln aufgeladen werden, derzeit zum Preis von 48 Cent pro Kilowattstunde. Die 300kW-Schnellladestation ermöglicht das "Auftanken" von E-Autos binnen acht bis zehn Minuten.

Die Ladestation befindet sich an der Autobahnabfahrt © Privat

Um die Wartezeit zu überbrücken, ist bei der Tankstelle auch ein Gebäude mit Toiletten und einem Aufenthaltsraum mit Kaffee- und Getränkeautomaten geplant. Die Lieferung dieses Gebäudes verzögert sich jedoch, weshalb die offizielle Eröffnung auf 2023 verschoben werden musste. "Getankt werden kann aber bereits", betont Gadner. Die Bezahlung erfolgt mittels gültiger Tankkarte, demnächst geht auch die Kreditkartenfunktion in Betrieb.

Die "Griffen Energie GmbH" investiert insgesamt rund 750.000 Euro netto in die E-Tankstelle.