Vor rund 30 Jahren, am 31. Dezember 1992, eröffnete der Sizilianer Calogero besser bekannt als "Carlo" Calabro (58), mit seiner Ehefrau Gertraud (54) ihre Pizzeria "Don Carlo" am Herzog-Bernhard-Platz 8 in Völkermarkt. "Unsere Vision war es, ein kleines, hübsches Restaurant zu eröffnen", blickt Gertraud Calabro zurück.

"Mit Leidenschaft und harter Arbeit" habe das Paar geschafft, ihr Lokal im Laufe der Zeit zu vergrößern. So wurden die bestehenden Räumlichkeiten vor 15 Jahren durch einen Zubau erweitert und fünf Jahre kam ein

Wintergarten hinzu. Die Anzahl der Sitzplätze stieg von 40 auf 140.

Inzwischen zeichne sich "Don Carlo" durch seine jahrelange Tradition in puncto italienischer Küche, sowie kreativer Kulinarik aus. 80 verschiedene Pizzen werden zubereitet. Die Corona-Pandemie war die bislang größte Herausforderung für das Gastronomen-Paar. Das Lokal musste nämlich auf einen Abholservice umstellen. "Dank unserer treuen Gäste und des Einsatzes unserer zwölf engagierten Mitarbeiter konnten wir diese Zeit aber überstehen", stellt Gertraud fest.

Die damaligen Umbauarbeiten © KK/Calabro

Zweimal zur beliebtesten Pizerria Kärntens gewählt

Die Pizzeria wurde von den Lesern des Gourmetmagazins "falstaff" per Online-Voting zweimal (2017 und 2022) zur beliebtesten Pizzeria Kärntens gewählt. Im Frühjahr soll das Jubiläum groß gefeiert werden, der genaue Termin stehe aber noch nicht fest. Für die Zukunft wünscht sich das Ehepaar Calabro vor allem eines: "Wenn es die Gesundheit zulässt, möchten wir das Lokal noch lange zusammen weiterführen."

Anlässlich des 30-jährigen Bestandsjubiläums stattete auch ein Kamerateam des ORF der Pizzeria in Völkermarkt einen Besuch ab. Der Beitrag wird am 13. Jänner bei "Kärnten heute" - um 19 Uhr auf ORF 2 - ausgestrahlt.