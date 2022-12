Seit 1973 befindet sich die HAK in Völkermarkt in den Räumlichkeiten der ehemaligen Bürgerschule, die vor über 120 Jahren errichtet wurde. Mit der Verlegung der HAK in den Gymnasiumneubau unter dem Dach des neuen Schulclusters, fällt das Gebäude an die Stadt zurück. Laut Bildungsdirektion soll das neue Schulgebäude mit der durch einen Tunnel verbundenen Turnhalle nach Baubeginn im Herbst 2024 rund 2,5 Jahre danach fertiggestellt sein.