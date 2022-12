Die Zeit zwischen Weihnachten und Dreikönig ist seit jeher geprägt von vielfältigem Brauchtum. Manches wurde vergessen, anderes wie das Räuchern erlebt eine Renaissance. Früher ging der Bauer in den Raunächten am 24. und 31. Dezember sowie am 5. Jänner mit einer Pfanne, die mit glühenden Kohlen befüllt war, auf welche man Weihrauch, Myrrhe, Speik oder verschiedene andere Kräuter gelegt hatte, durch Stall und Haus. Dieser Abwehrzauber vertrieb die bösen Geister und sicherte den Bewohnern, aber auch dem Vieh Gesundheit im neuen Jahr.

In den Raunächten war in Unterkärnten zudem die Wilde Jagd, angeführt von der Percht oder Pehtra Baba unterwegs, die den Menschen nicht immer wohl gesinnt war. Die Unholde brausten durch die Lüfte und konnten einerseits durch das Räuchern, andererseits aber auch durch milde Gaben besänftigt werden. Am Heiligen Abend stellte man für die Wilde Jagd eine Schüssel mit Milch vor die Haustür, welche von den unheimlichen Gesellen geleert wurde. So der Volksglaube! Wahrscheinlich waren es aber Kätzchen, damals auf jedem Bauernhof im Freien lebend, welche sich über einen willkommenen Trank freuten.

Heilender Rauch

Zurück zum Räuchern, das in jüngster Zeit nicht nur von esoterisch gesinnten Menschen neu entdeckt wurde, wie die weit über Kärnten hinaus bekannte Kräuterexpertin Annemarie Herzog aus Sittersdorf weiß.

Kräuterexpertin: Annemarie Herzog © Markus Traussnig

"Man kann in der Zeit zwischen Weihnachten und Dreikönig ruhig jeden Tag räuchern und braucht dafür nicht mehr als 15 Minuten", sagt Herzog. Der wohltuende Duft verschiedener Kräuter oder Pflanzen, zu denen Angelikawurzel, Holunder und Wacholder zählen, und das mit dem Räuchern verbundene Ritual vermitteln Ruhe und Rückbesinnung.

"Räuchern bringt das Innere der Menschen zum Strahlen. Man kann sich eine kleine Auszeit gönnen und den Alltagstrott hinter sich lassen", weiß Herzog und fügt hinzu: "Wir sind ja alle keine Roboter, sondern müssen immer wieder Energie sammeln. Mit dem Räuchern gelingt das besonders gut."

Längst vergessenes Brauchtum

Während das Räuchern also eine Renaissance erlebt, sind andere Bräuche in Vergessenheit geraten. Der Volkskundler Georg Graber berichtete in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von einem besonders spannenden und bereits damals äußerst seltenen Brauch aus dem Jauntal. Auf Hügeln wie beispielsweise der Ritzing bei Völkermarkt wurden Lichter entzündet und sogar Böller abgeschossen – wohlgemerkt in der Christnacht und nicht zu Ostern! Mit diesen Weihnachtsfeuern wollte man an ein keltisches Sonnenfest erinnern. Schließlich werden die Tage seit der Thomasnacht und der damit verbundenen Wintersonnenwende am 21. Dezember wieder langsam länger. Den Winterdämonen, welche den Schutz der Dunkelheit bevorzugen, dürfte dieser Lichtersegen vermutlich nicht gefallen haben.