Achtsamkeit im Umgang mit Natur und Ressourcen und ein Miteinander von Kulturen macht sich bezahlt: Der Together Verein Ledenitzen erzielt damit in der Kategorie "Zivilgesellschaft" ein weiteres Mal Anerkennung für seine individuelle Rolle in der Gesellschaft. Der Preis wurde von Marina Schader vom Organisationsteam und Khadira Chah vom Together Point Klagenfurt entgegengenommen.