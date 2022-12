"Kinderlachen ist für mich die schönste Musik. Deswegen freut es mich, dass die Kinder hier im Kindergarten jetzt mehr Platz haben, um zu toben, lachen und zu lernen", sagte Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) anlässlich der Eröffnung des Neu- und Zubaus des Kindergartens "Pika" in St. Primus, in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See.